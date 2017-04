Koukleumen op Koningsdag

Vorige week waren ze nog heuse tv-sterren tijdens ’Brommers Kiek’n’, de uitzonderlijk goed bekeken documentaire van Geertjan Lassche over jongeren op het platteland. Maar zelfs voor onverschrokken boerenzonen en -dochters uit de buurtschap Espelo - onder de rook van het Sallandse dorpje Holten - is de huidige kou teveel van het goede.

April doet wat hij wil, maar dit jaar is het toch wel heel extreem. Tijdens het jaarlijkse muziekfestijn De Beer is Los in Espelo had de organisatie afgelopen weekeinde dan ook een spitsvondige oplossing zodat festivalbezoekers niet met bevroren vingers amechtig de touchscreen van hun mobieltje hoefden te bedienen.

„De speciale handschoentjes - met tiptoets-vingertoppen - waren te koop voor één consumptiemunt”, aldus Annemarie Toorneman namens de organisatie. „En daar is massaal gebruik van gemaakt. Niet helemaal verwonderlijk gezien de voor april barbaarse temperaturen.”

Bij Kingpop in het Twentse Vasse zijn ze voor donderdag op alles voorbereid. Gepokt en gemazeld na de arctische editie van vorig jaar. „Toen hadden we slechts enkele heaters gehuurd. Dit jaar gaan we een stap verder”, meldt Paul Bossink. „We hebben meerdere heaters voor het publiek, maar ook voor het podium. Zodat de artiesten warm kunnen staan. Bovendien hebben we voor de tenten voor 300 kilowatt aan heteluchtverwarming: dat zijn 150 van die kacheltjes zoals je die normaal thuis hebt staan.”

Daarnaast heeft de organisatie een aantal mega-parasols op de kop getikt. Bossink: „Met een doorsnee van vijf meter. Die klappen we uit als het gaat regenen. Nee, aangezien we geen vergunning hebben voor sterke drank, zit chocomelk met een scheut rum er helaas niet in. We verwarmen de inwendige mens echter met loempiaatjes met héle hete saus.”

Bij Boels - naar eigen zeggen de grootste verhuurder van dergelijke apparatuur - heerst momenteel extra drukte. „Niet alleen krijgen we vraag vanuit organisatoren van evenementen”, aldus John van Berkum van Boels Amsterdam, „maar ook van particulieren. Mensen die bijvoorbeeld met spulletjes op de vrijmarkt staan en er warm bij willen zitten.”

Hij verwacht de grote drukte overigens pas woensdag. „Vooral bij verhuur van heaters wachten mensen vaak tot het allerlaatste moment. Omdat ze hopen dat het uiteindelijk allemaal toch nog meevalt.”