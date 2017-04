Vluchtauto schutters gevonden in Rotterdam

De slachtoffers zouden vader en zoon Van Doorn zijn, zo beweren meerdere bronnen tegenover De Telegraaf. Ze woonden op het woonwagenkamp Rokkeveenseweg op ongeveer een kilometer van de plek van de moord.

Het is nog steeds niet bekend wie de twee daders zijn. Na de liquidatie sloegen ze op de vlucht, vermoedelijk in een BMW die even later enkele straten verderop uitgebrand werd aangetroffen. Ze zouden vervolgens onder dreiging van een wapen een Opel Corsa hebben buitgemaakt. Dit is de auto die is teruggevonden in Rotterdam.

De slachtoffers werden neergeschoten in de Edisonstraat, aan de oostkant van Zoetermeer. Ze werden zwaargewond aangetroffen. Om hen te helpen werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar het mocht niet baten. Beiden overleden korte tijd later.

Over de toedracht van de schietpartij kon de politie dinsdagavond nog niets zeggen.