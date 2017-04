Vorst in de Koningsnacht

Tijdens Koningsdag 2014, hier in de Utrechtse binnenstad, was het nog goed toeven met zomerse temperaturen.

Ook afgelopen nacht heeft het op veel plaatsen aan de grond gevroren. In de nacht naar Koningsdag zal dat niet anders zijn. „ Op Koningsdag zelf wordt het met moeite 10 graden. Bovendien is het vrij wisselend met zon, wolken en een enkele bui. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het minder wisselvallig”, aldus weervrouw Diana Woei van Weerplaza.

In de westelijke grote steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is tijdens Koningsnacht en Koningsdag kans op winterse buien. "Wil je je wapenen tegen de regen, hagel of natte sneeuwvlokken, neem dan een oranje regenponcho mee", zo luidt het advies van meteoroloog Yannick Damen van Weeronline.

Tijdens Koningsdag 2014, hier in de Utrechtse binnenstad, was het nog goed toeven met zomerse temperaturen. Foto: Thijs Rooimans

Troost

In de laatste dagen van april gaat de temperatuur geleidelijk omhoog. Op 30 april wordt het op sommige plaatsen 18 graden. Dat komt doordat de wind gaat draaien naar zuidelijke richtingen. De aanvoer van koude lucht uit het noorden is vanaf vrijdag verleden tijd. Zaterdag wordt het ongeveer 14 graden en dat is normaal voor eind april. Het weerbeeld laat nog wel soms wat regen toe maar het blijft vaak droog en voor de zon is ook ruimte.

Meivakantie

Voor mensen die twee weken meivakantie hebben, ziet het er volgende week goed uit. De weersverwachting voor de eerste dagen van mei laten een paar warme dagen van 20 graden of meer toe. Vanaf het komend weekend kunnen de winterspullen dan ook definitief worden opgeborgen.