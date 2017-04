Haar partij maakte zich eerder al kwaad over de royale Amsterdamse regelingen. De VVD is zelf gaan rekenen met een fictieve alleenstaande moeder, die ze hebben omgedoopt tot Ariane.

Zij heeft een zoon Emile van 10 die op de basisschool zit en een dochter Laura van 15 op de middelbare school. „Zij wonen in een sociale huurwoning met een huur van €550 per maand. De VVD komt tot de rekensom dat dit gezin €1983,79 per maand van de rijksoverheid ontvangt, plus €2640 per jaar (inclusief gemiddeld €114 aan bijzondere bijstand per jaar) aan Amsterdamse regelingen bij volledige uitnutting. Dat is aanzienlijk meer dan het minimumloon van €1551 per maand”, aldus Poot.

Ze wijst op een gratis laptop van de gemeente, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, kledingbonnen, een gratis ID-kaart, een Stadspas, een internetabonnement en twee gemeentelijke scholierenvergoedingen.

„Werken moet lonen is een belangrijk speerpunt voor ons”, zegt Poot. „Met name voor mensen in een uitkeringssituatie is het van het grootste belang dat zij er financieel op vooruit gaan als zij een baan vinden.”

Poot gaat vragen stellen aan verantwoordelijk wethouder Arjan Vliegenthart. „We hebben Vliegenthart al eens gevraagd uit te rekenen wat iemand in de bijstand aan inkomen krijgt, maar daar werd niet inhoudelijk op gereageerd. Daarom hebben we het nu maar zelf gedaan.”