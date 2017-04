’Bouwen in drukke stad veiliger’

De Onderzoeksraad deed onderzoek naar omvangrijke bouwprojecten in drukke binnensteden. Aanleiding was een dodelijk ongeval op de bouwplaats van het voormalige VROM-gebouw aan de Rijnstraat in het centrum van Den Haag in mei vorig jaar. Tijdens het hijsen van steigerdelen kwamen toen twintig delen los. Deze vielen van ruim zestig meter hoogte naar beneden en kwamen gedeeltelijk buiten het bouwterrein terecht, middenin het drukke voetgangers- en fietsverkeer. Een voorbijgangster werd geraakt en overleed.

,,Bij omvangrijke bouwprojecten in drukke binnensteden moeten gemeenten, opdrachtgevers en bouwers continu scherp blijven toetsen op de veiligheid van de omgeving'', schrijft de OVV.

Ongevallen zoals die in het centrum van Den Haag, maken volgens de raad het spanningsveld zichtbaar tussen bereikbaarheid en de veiligheid rondom de bouwplaats. ,,Men ging uit van de veiligheidsregels van de gemeente en dacht dat daarmee de veiligheid van de omgeving voldoende geborgd was.'' Daarom is het volgens de OVV van belang dat de betrokken partijen ook tijdens de uitvoering scherp blijven toetsen of de veiligheid van de omgeving nog voldoende geborgd is.