‘Gigagat EU-pensioenfonds voor belastingbetaler’

Morgen verleent naar verwachting een overgrote meerderheid in het Europees Parlement goedkeuring aan de manier waarop het geld over 2015 is besteed. In dat jaar werd het gat van ruim 276 miljoen euro geconstateerd. Het probleem wordt daarmee op het bordje geschoven van het dagelijks bestuur van het Parlement.

Die zal uiteindelijk weinig anders kunnen dan de Europese belastingbetaler op te laten draaien voor de wanorde bij het fonds, is de verwachting. VVD, PvdA en PVV stemmen daarom tegen een rapport over de kwestie. De VVD noemt het ‘de wereld op z’n kop’. “In Nederland moeten de pensioenuitkeringen ook omlaag wanneer de dekkingsgraden dalen. Het EP moet dat dus ook doen", aldus de liberale Europarlementariër Jan Huitema.

SP’er Dennis de Jong zal wel voor stemmen omdat hij vindt dat de secretaris-generaal van het Parlement eerst de kans moet krijgen uit te zoeken of de tekorten aangevuld kunnen worden zonder de belastingbetaler aan te slaan.

Tot 2009 konden Europarlementariërs op een zeer aantrekkelijke manier sparen voor de oude dag. Bij een inleg van 1250 euro per maand gedurende twee termijnen van vijf jaar, waren ze verzekerd van een pensioen van 3000 euro per maand.

De regeling is al lange tijd omstreden en Nederlandse Europarlementariërs spraken in 1999 af dat ze er niet langer gebruik van zouden maken. In 2005 werd dat opnieuw bekrachtigd. Recent bleek uit onderzoek van Nieuwsuur dat twee voormalig Europarlementariërs toch lid zijn gebleven. Ria Oomen (CDA) en Hans Blokland (CU) stelden echter dat ze hun premiebetalingen hadden stopgezet en slechts slapend lid zijn gebleven. VVD’er Jan Mulder had zijn deelname echter wel stopgezet en de betaalde inleg teruggevraagd.