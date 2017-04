De Telegraaf onthulde woensdagochtend dat de veroordeelde cocaïnebaron Cetin G. voortvluchtig is en internationaal gezocht wordt. Naar nu blijkt heeft G. zich kort nadat 14 jaar cel tegen hem werd geëist voor de smokkel van 15.000 kilo coke eind vorig jaar, ontdaan van zijn enkelband en is hij gevlucht.

’Onbegrijpelijk’

„Dit vraagt om een groot onderzoek. Normaal gesproken wordt er meteen actie ondernomen als een drager zijn enkelband doorknipt. Kennelijk is dat hier niet gebeurd. En bij zo’n grote crimineel in zo’n omvangrijk onderzoek nog wel. Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht en de resultaten moeten onder ogen komen van de rechtbank die besloot hem weg te sturen met een enkelband. Een onbegrijpelijke keuze”, zegt Albert Springer van de politiebond.

Springer en zijn collega Gerrit van de Kamp van de bond ACP zeggen dat de ontsnapping het vertrouwen in de de werking van het strafprocesrecht ondermijnt. „Dit is funest voor het rechtsgevoel van de burger”, zegt Van de Kamp.

Recherchechef: ’Ziek ervan’

Recherchechef Wilbert Paulissen zegt vandaag in deze krant ’ziek te zijn’ van de ontsnapping.

Vermoedelijk zit G. in Turkije. De kans dat de crimineel die tot twaalf jaar cel is veroordeeld wordt opgespoord en hierheen komt, is klein. Rechtshulpverzoeken maken sinds de mislukte coup weinig kans in het land. Veel rechters en ambtenaren van justitie en politie zitten vast of zijn ontslagen.

Ook de PVV is boos. „Wederom is aangetoond dat een enkelband geen oplossing is. Deze drugsbaron hoort achter de tralies. Nu moet de politie hem weer zoeken en staat de overheid in haar hemd door een onbegrijpelijke beslissing van een paar wereldvreemde rechters”, zegt Kamerlid Lilian Helder.