„Dit jaar staat Willem-Alexander in de spotlight”, vertelt de mede-eigenaar van De Blaffende Vis, Bob Brockhoff. „Hij wordt natuurlijk 50 jaar!”

Willem-Alexander ’dabt’

We zien de koning dit jaar in een pose die vooral bij de jeugd bekend zal zijn: hij doet een ’dab’. Dat is een dansbeweging die origineel uit de hiphop-wereld komt, maar populair werd door voetballers die ’dabben’ als ze scoren. Eind oktober vorig jaar verraste Willem-Alexander ons tijdens het streekbezoek in Twente toen hij plotseling zijn armen in de lucht gooide voor een heuse ’dab’. Dit tot hilariteit van de jeugd.

Het liefst onthult het café de metershoge versiering pas vanavond, maar nieuwsgierige Amsterdammers kunnen het in hun enthousiasme niet laten alvast een kiekje van de opbouw te delen op Twitter en Instagram. „Tja, zo gaat dat tegenwoordig. Dat hou je niet tegen!”, weet Brockhoff.

Hij is nog niet klaar, maar Rochelle Willems kiekte alvast een fotootje voor Instagram. „Ze maken er altijd zo’n feest van. Ieder jaar lachen!”

Het spektakel blijft echter bewaard voor feestvierders die woensdagavond naar de Jordaan togen om de onthulling te bekijken. „We trekken, zoals elk jaar, alles uit de kast. Slingers, een rookmachine, stroboscoop-lampen: alle toeters en bellen. Het wordt weer één groot spektakel. En het is vooral heel gezellig, natuurlijk.”

Wat twintig jaar geleden begon met een op een oranje zeil gestifte tekst uit het Wilhelmus, groeide uit tot een traditie die niet alleen in Amsterdam jaarlijks op veel lof kan rekenen. En daar komt geen reclamebureau aan te pas. „Weken van tevoren beginnen we al met brainstormen aan de stamtafel van het café. Iedereen draagt zijn steentje bij en zo werken we samen toe naar Koningsdag.” Wat je nu op sociale media ziet is nog lang niet alles, verzekert Brockhoff. „Ik zou zeggen: kom vanavond gezellig langs.”