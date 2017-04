Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Aanhoudingen voor mensensmokkel in koelwagen

58 min geleden

DEN HAAG - De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag in Den Haag twee mannen opgepakt die van plan waren tien Vietnamezen in een koelwagen naar Engeland te smokkelen. Onder de mensen die in de ijskoude wagen plaats hadden moeten nemen, zaten vijf kinderen.