Directeur Spoorwegmuseum weg zonder vergoeding

55 min geleden

UTRECHT - Marten Foppen stapt zonder vergoeding op als directeur van het Spoorwegmuseum in Utrecht. De in opspraak geraakte Foppen is met de Raad van Toezicht van het museum overeengekomen dat zijn contract per 1 juli wordt beëindigd. Tot die tijd zal hij ook niet meer op de werkplek verschijnen; hij treedt onmiddellijk terug als directeur en neemt verlof tot zijn ontslagdatum.