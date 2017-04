Advies: beperk instroom arbeidsongeschiktheid

Dat schrijven topambtenaren van meerdere ministeries aan het kabinet. Zij onderzochten welke mogelijkheden er zijn voor verbeteringen van het huidige systeem, en kwamen met vijftien voorstellen. Het kabinet wil niet inhoudelijk reageren, omdat het demissionair is. De opties kunnen wel op tafel komen tijdens het overleg over de vorming van een nieuwe regering.

De huidige arbeidsongeschiktheidsregelingen WIA en WAO kosten jaarlijks zo’n 9 miljard euro. Ongeveer 6 procent van de beroepsbevolking maakt er gebruik van (550.000 personen). De WAO is in 2006 vervangen door de WIA. Het totaal aantal arbeidsongeschikten blijft de komende jaren gelijk, is de verwachting.