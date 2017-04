De rechtbank in Den Haag sprak de man vrij van het maken van kinderporno. Van vijf vrouwen of meisjes is onbekend gebleven wie ze zijn en daarmee is ook hun leeftijd een vraagteken. Volgens de rechtbank is in elk geval niet met zekerheid te zeggen dat ze jonger dan achttien jaar zijn.

De man maakte zijn opnamen in 2015 in een tijdsbestek van twee maanden. Zowel getuigen als mensen die gefilmd werden hadden dat in de gaten.