Verbijstering over benoeming Rehwinkel

28 min geleden

Groningen - Terwijl de gemeenteraadsfracties in Zaltbommel zich in de handen wrijven om de bestuurlijke kwaliteiten van waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel, is de gemeenteraad in Groningen met stomheid geslagen over zijn benoeming. Rehwinkel vertrok daar vier jaar geleden als burgemeester, nadat hij veel kritiek had gekregen op zijn optreden tijdens de project-X-rellen in Haren.