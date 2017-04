Flinke blunder EU met miljoenenhuur

Het EMA moet vanwege de Brexit verhuizen naar een EU-lidstaat, onder andere Nederland aast op het prestigieuze agentschap. Maar het huurcontract van het kantoor op Canary Wharf, een van de duurste buurten van Londen, kent geen opzeggingsclausule. De huur loopt daardoor door tot 2039. Het resterende huurbedrag wordt geschat op 347,6 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapportage van het Europees Parlement.

PVV-europarlementariër Olaf Stuger spreekt van een „stommiteit van de grootste orde”. „Ieder weldenkend mens weet dat je geen huurverplichting van dertig jaar moet aangaan zonder opzeggingsclausule.” Hij wil weten of er meer van dit soort huurcontracten bestaan.

Hoofdonderhandelaar namens de Europese Commissie Michel Barnier vindt dat het Verenigd Koninkrijk moet opdraaien voor alle bijkomende kosten van de Brexit, zoals die van de onvermijdelijke verhuizingen.

Maar wie uiteindelijk voor de rekening zal opdraaien, is nu nog niet te voorspellen. De EU wil als de Brexit-onderhandelingen in juni eindelijk beginnen afspraken maken over de eindafrekening voor de Britten. In Brussel circuleert een bedrag van 60 miljard euro dat de EU tegoed zou hebben, maar het Verenigd Koninkrijk wil helemaal niks betalen.

Naast Nederland azen nog zeker zes andere lidstaten op de komst van het EMA. Premier Rutte stuurde vorige week een brief naar Commissie-voorzitter Juncker en Europees president Tusk om de Nederlandse kandidatuur kracht bij te zetten.

Zaterdag komen regeringsleiders en staatshoofden van de 27 EU-lidstaten bijeen voor een extra Brexit-top in Brussel. Zij stellen dan de richtlijnen vast waarmee de onderhandelaar namens de EU aan de slag kan.