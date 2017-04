Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Tilburg hoopt dat regen even weg blijft

54 min geleden

TILBURG - Koning Willem-Alexander viert donderdag zijn vijftigste verjaardag met zijn familie in Tilburg. Het is de derde Koningsdag 'nieuwe stijl', waarbij één stad met een regionale uitstraling wordt bezocht in plaats van twee gemeenten zoals gebruikelijk onder koningin Beatrix.