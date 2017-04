Nederland viert Koningsdag

Alleen al de NS verwacht zo'n 200.000 mensen naar de hoofdstad te vervoeren. Vanwege alle festiviteiten is er een 'oranjedienstregeling': op drukke trajecten rijden extra en langere treinen.

Zowel in de Amsterdamse binnenstad als daarbuiten zijn tal van feesten. Zo worden de pleinen rond het stadhuis omgetoverd tot evenemententerrein. Een van de grotere feesten is buiten het centrum: dancefestival Kingsland in de RAI. Top-dj’s als Tiësto, Martin Garrix en Don Diablo geven er acte de présence. Kingsland heeft ook edities in Den Bosch, Maastricht, Groningen en Oldenzaal. De dj’s, onder wie ook Afrojack en Fedde Le Grand, doen meerdere steden aan.

Radio 538 houdt in Breda een van de grootste Koningsdagfeesten van het land, met artiesten als Gavin DeGraw, Kensington en Di-rect. Alle 40.000 kaarten zijn verkocht. In Den Haag is de tweede dag van het muziekfestival The Life I Live.