Koningsnacht 2017: gezellig druk en droog

In de Hofstad bracht het jaarlijkse festival The Life I Live tegen de 200.000 bezoekers op de been. Door de hele stad traden bandjes op. ,,Het is een hele goede editie en het smaakt naar meer", zei organisator Arthur Pronk na afloop van het tot 01.00 uur durende evenement.

Een woordvoerster van de politie van Den Haag zei dat er geen grote incidenten zijn geweest. Buiten wat kleine opstootjes in het centrum van de stad heerste er een goede sfeer en was het gezellig druk in de Haagse Koningsnacht. ,,Er zijn zes aanhoudingen verricht maar dat is niet anders dan op een gemiddelde feestnacht in het weekend."

Op de Vrijmarkt in Utrecht, die de hele nacht duurt, is de regen uitgebleven. Het was er in het begin van de nacht ,,bomvol", aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Iedereen heeft het uitstekend naar zijn zin."

Na 01.00 uur waren de buitenfeesten afgelopen en ging de ,,stille nacht" in zo meldde de gemeente Utrecht op Twitter. Tot 11.00 uur is er geen versterkte muziek toegestaan in de stad. De politie van Utrecht heeft het rustig gehad. ,,Het is goed verlopen en er waren geen incidenten", zei een woordvoerster van de Utrechtse politie die denkt dat dezelfde bezoekersaantallen als vorig jaar gehaald worden. In totaal bezochten 300.000 mensen Utrecht toen op Koningsnacht en -dag. ,,De schoonmaak gaat nu beginnen zodat iedereen straks schoon op een kleedje kan zitten", aldus de zegsvrouw om 04.00 uur.

In Amsterdam was het erg druk ondanks dat er geen grote (buiten)evenementen op het programma stonden. Volgens de politie zijn in de hoofdstad wel meer aanhoudingen verricht dan normaal maar verliep het verder rustig. ,,Hier en daar waren wel wat incidentjes en er waren meer aanhoudingen dan op een gemiddelde zaterdag, maar niets verontrustend."