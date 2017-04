Koningsnacht bracht vorst aan de grond

Het koudst was het donderdagochtend vroeg in Twente met min 8,5 graden. In de kustprovincies viel in de nacht van woensdag op donderdag lokaal een enkele winterse bui, in het midden van het land moesten automobilisten die er donderdagochtend vroeg bij waren de ruiten krabben.

De koude nacht is ook de opmaat naar een frisse Koningsdag waarop het volgens de deskundigen aan zee niet warmer wordt dan negen graden en in het oosten en zuidoosten hooguit twaalf graden. In Tilburg, waar de koninklijke familie op pad gaat, wordt een mix van stapelwolken en zon met kans op een bui voorzien. De temperatuur loopt op tot tien graden maar door de frisse wind ligt de gevoelstemperatuur rond de zes graden.

Als het in De Bilt donderdag niet warmer dan 10,7 graden wordt, is deze Koningsdag de koudste koninklijke feestdag sinds 1985. Het koudst was het in 1970 met 8,6 graden, aldus Weeronline.