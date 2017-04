Vereenvoudig regels voor kleine festivals

De regels zijn opgesteld voor de 4000 grote evenementen als de Nijmeegse Vierdaagse of Libelle Zomerweek, terwijl er maar liefst 85.000 kleinere evenementen zijn van bijvoorbeeld sport- en scoutingsclubs en Oranjeverenigingen. ,,Die dreigen te verdrinken in de eisen en procedures", aldus Actal-voorzitter Jan ten Hoopen. ,,Het is op dit moment een enorm gedoe, vooral de afstemming over openbare orde, veiligheid en gezondheid."

Het college doet verschillende voorstellen om het geregel voor kleine evenementen eenvoudiger te maken, zoals één overlegmoment met alle betrokken partijen in plaats van allemaal verschillende overlegjes. Dat scheelt vooral tijd als er moet worden overlegd met gemeenten, wegbeheerders en veiligheidsregio's.

Ook zouden gemeenten een modelvergunning kunnen maken, zodat organisatoren van tevoren weten aan welke eisen ze moeten voldoen. Ze zouden één loket kunnen aanwijzen waar organisatoren alle benodigde informatie kunnen krijgen en ook alle vergunningen kunnen aanvragen.

Gemeenten waar veel evenementen en festivals zijn, zouden kunnen gaan werken met een accountmananger of een evenementenbureau. Dordrecht doet dat al zo, aldus Actal.