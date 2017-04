Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Zonnetje en vrolijke sfeer

1 uur geleden

TILBURG - De toer door Tilburg voerde de koninklijke familie vanmiddag langs dertien (naar het netnummer 013) ’werelden’ die een beeld geven van de stad. Het weer was goed - droog met een zonnetje. Er was veel politie en beveiliging op de been, maar het gezelschap zag er ontspannen uit en deed mee met veel activiteiten. De gemeente verwachtte enkele tienduizenden mensen en noemde het rond 12.15 uur „lekker druk.”