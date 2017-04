Onderzoek naar ’omploegen’ koraal door BAM

„Wij nemen deze beschuldiging uiterst serieus”, reageerde een woordvoerder van het bouwbedrijf. Een duikbedrijf gaat in opdracht van BAM uitzoeken hoe groot de schade is en of er inderdaad een verband is met het werk aan de pier. BAM is overigens ’verrast’ door het bericht. „We hebben alle plannen vooraf afgestemd”, zei hij.

@Soraya_RS @Curacaoports BAM onderzoekt wat omvang schade aan het koraal is, of het verband houdt met onze werkzaamheden en zo ja, wat daarvan dan de oorzaak is. — Kon. BAM Groep nv (@BAMGroep_NL) April 27, 2017

De directeur van onderzoeksinstituut Carmabi, die zelf onder water is gaan kijken, zei tegen de NOS dat het „een geval van grove nalatigheid lijkt.”