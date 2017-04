Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Waarschuwingsschot bij arrestatie Krommenie

33 min geleden

KROMMENIE - Omdat een zestienjarige jongen geen zin had terug te gaan naar een inrichting, hebben agenten in Krommenie donderdag een waarschuwingsschot gelost. Toen gaf hij zich alsnog over, aldus de politie.