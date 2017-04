Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Babywinkel Ittervoort in brand

28 min geleden

ITTERVOORT - Bij een bedrijf in Ittervoort (Limburg) woedt donderdagavond een grote brand. De brandweer heeft veel mensen en materieel ingezet en meldt dat de rookontwikkeling fors is. Het getroffen bedrijf aan de Sleestraat handelt volgens de brandweer in babyartikelen.