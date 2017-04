Koningsdag over hele wereld gevierd

Dat de watertoren Hang Dau oranje verlicht is, met hulp van Philips, is volgens staatskranten vanwege ,,de vriendschap en nauwe samenwerking'' tussen de twee landen, vooral op het gebied van watermanagement.

Het Empire State Building in New York was in het verleden ook weleens oranje, maar nu niet.

Het Amerikaanse cruisebedrijf Holland America Line, de opvolger van de Holland-Amerika Lijn, heeft Koningsdag ook gevierd. Bemanningsleden en gasten droegen oranje. Passagiers kregen onder meer poffertjes en tompouces te eten.

Dichter bij huis stonden oranje schijnwerpers op de Erasmusbrug in Rotterdam.