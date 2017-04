premium

Explosie bij ’huis moordenaar’ Bovenkarspel

10 min geleden

BOVENKARSPEL - Bij een woning in Bovenkarspel is donderdag de voordeur opgeblazen. Iemand heeft waarschijnlijk vuurwerk in de brievenbus gestopt. Het zou gaan om het huis van Emile T., die op Koninginnedag 2007 de zestienjarige Pascal Keijzer had vermoord. T. werd veroordeeld tot vijftien jaar cel en kwam vorig jaar op vrije voeten.