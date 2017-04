Vragen bij dubbelrol VVD-voorzitter

Keizer kocht in 2012 voor weinig geld de commerciële afdeling van de vereniging. Vorig jaar werd hij voorzitter van de hele vereniging. Daardoor kan hij nu zelf bepalen welke documenten over die deal naar buiten worden gebracht en welke niet. Hij is tegelijk de kopende èn de verkopende partij.

„Het is heel vreemd dat deze meneer bestuurder is. Zijn benoeming is nietig. Het bestuur moet hier iets aan doen”, zegt Van der Ploeg. Olfers concludeert: „Dit mag niet, en dat had hij moeten weten. Het zijn volgens de statuten onverenigbare functies. Eén van beide posities moet hij opgeven.”

Accountantskantoor EY doet intern onderzoek naar de accountant die de verkoop goedkeurde. De zaak is ook gemeld bij de Autoriteit Financiële Markten.