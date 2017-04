Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

'Nieuw kabinet moet flink gaan bouwen'

1 uur geleden

AMERSFOORT/VOORBURG - Een nieuw kabinet moet het bouwen van nieuwe woonwijken bovenaan de agenda zetten. Dat is de strekking van een open brief in de Volkskrant van Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis en Jan Fokkema van Neprom, de koepel van projectontwikkelaars.