Ravage in Wouw na botsing vrachtwagen en trein. Voorste wagon is ontspoord.

Trein ramt dieplader op overweg

19 min geleden

WOUW - In Wouw, bij Roosendaal, is vrijdagochtend een passagierstrein op een dieplader gereden. Het voorste treinstel is daardoor ontspoord. In de trein zat een nog onbekend aantal passagiers, maar niemand is gewond geraakt. Alleen de conducteur heeft een lichte verwonding.