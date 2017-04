premium

Keizer weert journalisten bij persgesprek

1 uur geleden

De Haag - De voorzitter van de VVD, Henry Keizer, heeft vrijdag een omstreden zakendeal verdedigd. In een gesprek met de pers sprak hij tegen dat hij niet integer zou hebben gehandeld bij de overname in 2012 van uitvaartbedrijf De Facultatieve in Den Haag. Bij het persgesprek op het kantoor van De Facultatieve waren journalisten van Follow the Money (FTM) niet welkom.