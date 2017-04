Marineschip neemt 1100 kilo coke in beslag

Het stationsschip werkte tijdens alle vier de acties nauw samen met een Amerikaans maritiem patrouillevliegtuig, een patrouilleschip van de Amerikaanse marine en de US Coast Guard. Bij beide acties werden twee verdachte motorboten gesignaleerd. In één geval moesten waarschuwingsschoten worden gelost om het vaartuig te stoppen. Toen hier niet op werd gereageerd, werden vanuit de helikopter met gerichte schoten de buitenboordmotoren van de boot uitgeschakeld. Tijdens deze actie zijn uiteindelijk vier opvarenden aangehouden en is 330 kilo cocaïne in beslag genomen.

Bij de andere actie werden vijf mensen gearresteerd en werd in totaal 750 kilo cocaïne ontdekt.