Vriezer op slot na roof dode dieren: ’hoe haal je het in je hoofd?’

De vriezer is bedoeld om dieren die overleden zijn in de kliniek tijdelijk te bewaren. „We hebben hier al 35 jaar een vriezer bij een schuurtje staan, en dit is nog nooit gebeurd. Hoe haal je het in je hoofd”, zegt de assistente van Dierenkliniek Rijngeest.

Even voor drie uur vrijdagnacht kreeg de politie een telefoontje over meerdere dode dieren op de weg. Toen agenten ter plaatse kwamen, vonden ze een dode haan, een kip en een hond.

De agenten hebben de op straat gegooide dieren terug in de vriezer gelegd. Volgens de politie zijn er geen sproren van braak. De dierenkliniek beraadt zich op maatregelen. „Dat wordt een slot op de vriezer.”