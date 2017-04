Hoogleraar schenkt prijs aan fonds Ploumen

,,Er is in de eerste plaats heel veel behoefte aan deze steun. Maar ook komt zo op een indirecte manier het Amerikaanse geld weer terug bij bestemmingen waaraan het ontnomen was'', aldus Ten Cate.

Ploumen heeft She Decides opgezet als reactie op een anti-abortusbesluit van de Amerikaanse regering. Die zette recentelijk een streep door een aantal voorzieningen voor gezinsplanning voor miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden, waardoor er een gat van 600 miljoen dollar is ontstaan.

Ten Cate, hoogleraar Medische Onderwijskunde, kreeg de John P. Hubbard Award omdat hij een manier heeft bedacht om te bepalen wat medische studenten en specialisten in opleiding ten minste moeten kunnen.