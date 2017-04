Boetes en waarschuwingen voor onveilig eten

Dat is de uitkomst van in totaal 411 inspecties die vijftig inspecteurs uitvoerden op vrijmarkten en andere festiviteiten, meldde de NVWA vrijdag. Wat precies leidt tot een boete kan een woordvoerster van de NVWA niet zeggen, omdat het per keer verschilt. „De overtreding is iets zwaarder. En soms had een aanbieder al eens een waarschuwing op zak.” De boetes variëren van 525 tot 1050 euro.

Vijftien keer moesten standhouders voedsel weggooien, omdat het niet geschikt was voor consumptie. Soms werd afgekeurd voedsel onbruikbaar gemaakt met een kleurstof.

De meeste overtredingen betroffen eten dat ongaar of niet goed verhit was. Verder hadden verkopers vaak geen gelegenheid om hun handen te wassen of hadden ze geen koelbox of thermometer om de temperatuur van het eten te meten. Donderdag was het vrij koud zodat eten vooraf niet snel bedierf, maar wel koelde eten na bereiding soms te snel af.