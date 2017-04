Prins Constantijn fan van Tilburgse hamburger

Noëlle van den Braak stond donderdag hamburgers te bakken in de foodtruck waar de Oranjes langskwamen. „We zijn lyrisch, echt geweldig dat de prins dat heeft gezegd. Dit hadden we natuurlijk nooit verwacht. Prins Constantijn was super enthousiast. Hij vroeg aan me wat voor broodje het precies was en waar het vandaan kwam enzo”, zegt ze tegen Omroep Brabant.

Hoewel ook koningin Máxima een kijkje kwam nemen, sloeg zij het aanbod vriendelijk af. „We hebben even gekletst, maar ze hoefde geen broodje. Ik denk dat het wat onpraktisch voor haar was tijdens het lopen.”

De zaak had speciaal voor de koninklijke familie wat minder uien en saus op de hamburger gedaan, zodat de Oranjes wat minder zouden knoeien. Constantijn genoot desondanks met volle teugen. Toen zijn vrouw prinses Laurentien hem vroeg of hij het basketballer niet het leukste vond, hield de prins vol: „Nee, broodje Jantje.”