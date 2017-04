premium

Dode bij ongeluk Zeewolde

43 min geleden

Zeewolde - Bij een ongeluk op de Gooiseweg in Zeewolde is vrijdagmiddag een dode gevallen. Rond 15.30 uur kwamen een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing. Een tweede slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.