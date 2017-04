Rond 14.00 ging het mis in de winkel aan de Lijkant. De man die een wapen trok is met een andere man gevlucht in de richting van de Geul.

De bewapende man is ongeveer dertig jaar oud, getint en heeft kort krullend zwart haar. Hij is tusen de 1,80 en 1,90 meter lang en droeg een rode of paarse jas en een zwarte broek.

Politiehelikopter ingezet

De politie heeft naar de mannen gezocht, maar vooralsnog zonder resultaat. Hierbij werd ook een politiehelikopter ingezet.