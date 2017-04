premium

Sporen Koningsdag Amsterdam opgeruimd

24 min geleden

AMSTERDAM - In Amsterdam zijn 500 mensen van de stadsreiniging de hele nacht bezig geweest om de rommel van Koningsdag op te ruimen. Vrijdagochtend was alles weer schoon, op een paar plekken na, waar opnieuw troep was achtergelaten na een reinigingsbeurt vroeg in de nacht. Dat zei een woordvoerster van de gemeente.