Keizer vraagt partij om integriteitsonderzoek

22 min geleden

DEN HAAG - VVD-voorzitter Henry Keizer heeft zijn partij om een integriteitsonderzoek gevraagd. Keizer kwam deze week in opspraak na een publicatie van het journalistieke onderzoeksplatform Follow The Money over een omstreden zakendeal.