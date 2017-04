Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Dode bij ongeluk in Deurne

49 min geleden

DEURNE - Bij een ongeluk op de Langstraat in het Brabantse Deurne is vrijdag tegen het einde van de middag een dode gevallen. Twee auto’s en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. De bestuurder van een van de auto’s kwam om het leven.