Familie-uitje met tuktuk eindigt in greppel

35 min geleden Redactie

WASPIK - Een gezellig ritje in een wit met rode tuktuk is vrijdagmiddag voor een man en zijn familie geëindigd in een greppel in de Noord-Brabantse gemeente Waspik. De bestuurder verloor op de Oudestraat de macht over het stuur, raakte een boom en belandde met nog vier andere inzittenden in de sloot.