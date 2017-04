De drukte op Schiphol is tijdens deze meivakantie flink toegenomen. Mensen staan uren in de rij. Dijksma zegt de drukte „heel erg vervelend” te vinden en heeft daarom Schiphol en KLM voor een gesprek uitgenodigd.

Een datum voor het gesprek is nog niet geprikt. „Het gaat om de korte termijn, maar ook vooral om de langere termijn”, laat een woordvoerder van het ministerie weten. „Omdat de verwachting is dat het in de zomer weer druk gaat worden.”