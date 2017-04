De krul weegt 200 kilo. Walbrecht zou hem over zijn huis moeten takelen, en daar heeft hij niet veel zin in. „Dan zou ik een hoogwerker moeten inhuren en ben ik zo 500 euro verder”, zegt hij tegen Het Parool. Het bouwwerk staat tijdelijk in een loods in Osdorp.

Walbrecht heeft de plaskrul gekocht van iemand die hem had overgenomen van de gemeente Amsterdam. Door de krul te verkopen wil hij voorkomen dat deze bij het schroot belandt.