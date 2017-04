Voormalig VVD-Kamerlid zegt lidmaatschap op vanwege Keizer

„Als voorzitter van de grootste partij van het land heeft Keizer een voorbeeldfunctie. Hij had er goed aan gedaan, direct nadat hij vorige week in opspraak kwam, tijdelijk terug te treden als voorzitter.”

Dat de VVD hem niet meteen terechtwees en een onderzoek instelde, vindt Berkmoes-Duindam reden genoeg om een streep door haar lidmaatschap te zetten.

’Diep teleurgesteld’

„Keizer geeft aan voor honderd procent integer te hebben gehandeld, maar het is aan anderen om die conclusie te trekken. Ik ben diep teleurgesteld in de VVD. Niets wijst erop dat er binnen de partij echt iets gaat veranderen.”

Henry Keizer ligt onder vuur vanwege een deal die hij in 2012 als zakenman sloot. Hem wordt verweten dat hij een crematoriumbedrijf voor een habbekrats op te kop tikte en dat hij daar de verkopende partij mee heeft bedot. Hij zou zichzelf hebben verrijkt en de verkopers bewust hebben benadeeld.

Alsnog integriteitsonderzoek

Inmiddels is bekend dat de VVD alsnog een integriteitsonderzoek gaat doen naar de crematoriumdeal. Daar is wel een kleine week overheen gegaan.

Berkmoes-Duindam was meer dan vijf jaar Kamerlid voor de VVD. Zij was redelijk onzichtbaar. De vraag is of meer VVD’ers vinden dat de partij te afwachtend is geweest wat betreft Keizer.