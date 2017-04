Wat er precies op de straat van het terrein genaamd Kapelbeemd ligt, is niet duidelijk. De één spreekt van ’mest’, de ander van ’afval’ en een ooggetuige spreekt van ’donkerkleurige drek’.

Wat wel zeker is, is dat de straat Steenoven er helemaal onder zit. De brandweer is vrijdagavond begonnen het gebied schoon te maken. De brandweer heeft enkele omliggende straten afgesloten.

Doordat er auto’s door de vloeistof zijn gereden, is er inmiddels veel viezigheid verspreid.