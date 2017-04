Gerrit Schotte grijpt mis

Lijsttrekker Eugène Rhuggenaath van de PAR is de grote winnaar van de Caribische stembusgang. De minister van Economische Zaken in de laatste twee kabinetten nam voor deze verkiezingen de lijsttrekkerspost over van Zita Jesus-Leito. Met succes, want de PAR groeide onder de nieuwe leider van vier naar zes zetels in een prlement met 21 leden.

Het lijkt zeer waarschijnlijk dat de PAR zal regeren met de partij MAN van Hensley Koeiman. Mogelijk aangevuld met kleine partij. De MAN haalde vijf zetels. Koeiman won de vorige verkiezingen van september, maar zijn kabinet viel al na enkele maanden. PAR en MAN hebben gezamenlijk een meerderheid in het parlement.

Rhuggenaath straalde van blijdschap nadat hij de uitslag bij het eigen partijkantoor vernam. „Nu kunnen we eindelijk gaan werken aan de vooruitgang van dit land. We moeten het wel samen doen”, sprak de politicus. De PAR domineerde de Antilliaanse politiek tussen 1994 en 2010. Voor het eerst in zeven jaar is zij weer de grootste.

De MFK van Gerrit Schotte won weliswaar één zetel – en kwam daarmee op vijf – maar dat is onvoldoende om een regering te vormen. Zijn ideologische partner Korsou di Nos Tur van zakenman Amparo dos Santos verloor juist steun onder de bevolking.

Schotte en partijgenoot en interim-premier Gilmar Pisas probeerden de verkiezingen eerst nog te voorkomen. De voor ambtelijke corruptie veroordeelde Schotte wilde de macht behouden door de stembusgang uit en af te stellen. Maar daar stak de gouverneur van Curaçao, de plaatsvervanger van Koning Willem-Alexander, een stokje voor. Zij kreeg vervolgens van Den Haag de verkiezingen te organiseren.