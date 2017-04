Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Kamer opgelucht over winst PAR op Curaçao

44 min geleden

DEN HAAG - Partijen in de Tweede Kamer reageren opgelucht op de winst van de liberale PAR bij de verkiezingen op Curaçao. De hoop is dat de relatie met Den Haag in rustiger vaarwater zal komen.