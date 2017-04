Politie zwalkt over zwijgdeal

Hoofdredacteur Paul Jansen van De Telegraaf zegt in een reactie dat de krant staat voor haar verhaal. „De politie is in deze kwestie niet erg geloofwaardig. Eerst werd gelogen over het bestaan van cijfers rond asielcriminaliteit, en nu worden weer onwaarheden verteld over pogingen om publicatie in De Telegraaf hierover te voorkomen. Ik vind het een aanfluiting. De politie moet betrouwbaar en transparant zijn.” De politie bood de deal zowel mondelijk als schriftelijk aan.

Volgens een politiewoordvoerder heeft de politie inderdaad een ander verhaal aangeboden maar was dat ter compensatie voor het achterhouden van de cijfers over asielcriminaliteit. „Het was niet goed van ons dat we zeiden dat er geen cijfers waren en vervolgens dat we ze niet konden vrijgeven vanwege het opsporingsbelang. Dat was onhandig en bovendien in strijd met de wet (openbaarheid van bestuur). Toen hebben we geprobeerd om er met De Telegraaf uit te komen door ze een ander verhaal aan te bieden. Ook dat is onhandig gecommuniceerd. We betreuren het dat het overkwam alsof we een zwijgovereenkomst wilden sluiten.”

Eerder meldde de politie ten onrechte aan De Telegraaf dat het korps geen gegevens had over criminaliteit door asielzoekers. De krant had om de cijfers gevraagd. Volgens de politiewoordvoerder zullen de documenten nu wel worden vrijgegeven, alleen „is het aan de juristen welke stukken naar buiten komen.”