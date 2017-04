premium

Ammoniaklek bij opslagbedrijf Zwaagdijk

46 min geleden

ZWAAGDIJK - Door een lekkage in een koelleiding bij opslagbedrijf Koelhuis WFO in Zwaagdijk (Noord-Holland) is zaterdag ammoniak vrijgekomen. Het gebied rondom het bedrijf is in een omtrek van 500 meter afgezet. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren te sluiten.