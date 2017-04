De officiële omleidingsroute voert via Utrecht, over de A2, de A12 en de A27. Maar dat is vrij ver om, vandaar dat automobilisten alternatieve routes proberen. De VID ziet ook drukte op de N201 via Vinkeveen en Hilversum. Daar staat nog geen file.

De VID verwacht dat de sluiproutes de komende uren verder zullen dichtslibben.

De A1 richting Amersfoort is bij Muiderberg tot maandagochtend 05.00 uur dicht voor werkzaamheden.