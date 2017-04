Rutte: snel nieuwe handelsrelatie met Londen

Hij zei dat bij aankomst voor een top zaterdag in Brussel. De 27 EU-leiders leggen er hun onderhandelingspositie tegenover de Britten vast, een maand nadat premier Theresa May het Britse uittredingsverzoek officieel in Brussel indiende. „Belangrijk is dat de EU eensgezind is, maar ik heb de indruk dat dat wel gaat lukken.”

Volgens Rutte moeten de rechten van de „Nederlanders en andere Europeanen” die in Groot-Brittannië wonen, de grens van Ierland met (het Britse) Noord-Ierland en de rekening van de scheiding het eerst worden geregeld. Nederland ziet het liefst dat daar in het najaar al duidelijkheid over is.

Volgens EU-president Donald Tusk ligt er al „een gedetailleerde lijst” klaar met de te beschermen rechten van de betrokken burgers. De Pool noemde het vertoon van eenheid „uniek.” Hij zei er vertrouwen in te hebben dat dat niet zal veranderen.

Veel leiders spraken hun vertrouwen uit in de eensgezindheid van de 27 EU-lidstaten. „Geen strafexercitie tegen de Britten, maar wel handelen in het belang van de EU”, vatte de Franse president François Hollande het samen. De Fransman Michel Barnier, die namens de EU gaat onderhandelen, zei dat de eensgezindheid van de 27 lidstaten ook in het belang van de Britten is.